Temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları belli oldu! Temel ihtiyaç kredisi nasıl kullanılır?

Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak da zor günler geçiren vatandaşlar, temel ihtiyaç destek kredisi hakkında internette arama yapmaya başladı. Corona virüsü ile mücadele kapsamında hükümetin ekonomik olarak yayınladığı tedbirlerden biri olan ve devlet bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanan temel ihtiyaç destek Kredisi için başvurular 1 Nisan 2020'de başlamıştı. Dün akşam itibariyle başvuru sonuçları belli olmaya başladı. Peki başvuru sonuçları nasıl kontrol edilir? Temel ihtiyaç destek kredisinden kimler yararlanabilir? Tüm bilgiler haberimizde…

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NEDİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL’lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki ‘İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, ‘Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.