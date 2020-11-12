TESK’den borç yapılandırma açıklaması

Esnafın daha önce çıkan yapılandırma kanunlarından yararlandığının ancak çeşitli nedenlerle bu yapılandırmaların bozulduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın yapılandırmadan yararlanabilmesi için sadece yapılandırılan borcu zamanında ödemesi yetmiyor, aynı zamanda daha sonra tahakkuk edecek vergi ve primleri de zamanında ödemesi gerekiyor.

Birçok esnaf, kırsal kesimde tarımsal faaliyetin bulunduğu yerlerde faaliyet gösteriyor. Tarımdan geçinen tüm çiftçiler ve bunların aileleri yıl boyunca esnaftan veresiye alışveriş yapıyor, yılda bir kez hasat zamanı gelip ürünler satılınca esnafa olan borcunu kapatıyor.

Esnaf yıl boyunca veresiye hizmet verip para alamadığı için aylık taksitlerini zamanında ödeyemiyor, böyle olunca da yapılandırma iptal oluyor. Dolayısıyla biz de 2-3 yılda bir yeniden bir yapılandırma kanunu gelmesini istiyoruz.

Yapılandırmaların bozulmaması için sonradan doğacak borçların zamanında ödenme şartının aranmaması gerekir. Aksi halde esnaf borcunu zamanında kapatabilmek için veresiye hizmet vermese bunun ekonomik etkileri çok daha ağır olur” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZ TAM KAPASİTE ÇALIŞAMIYOR”

Pandemi döneminde esnafın borç yükünün her zamankinden daha fazla arttığını hatırlatan Palandöken, “Esnaf 3 aydan uzun süre kepenk açamadı.

Servis aracı, okul kantini gibi bazı esnafımız daha hiç faaliyete başlamadı. Kahvehane, kıraathane gibi bazı esnafımız yüzde 10 kapasiteyle çalışıyor.

Bunların Mart ayında ertelenen vergi ve primlerinin ödeme zamanı geldi. Üstüne geçmiş dönemin borçları yeniden yapılandırılacak ve içinde bulunduğumuz döneme ait yeni vergi ve primler eklenecek.

Halen iş yapamayan esnafımızın bu borçlarının tamamını ödemesi neredeyse imkansız. Bu nedenle yeniden yapılandırılan borçlar, başvurudan itibaren ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda taksitle ödenmeli.

Ödenebilir şartlar oluşmadıkça esnafın birçoğu yapılandırmaya başvuru bile yapmayabilir” dedi. (İHA)