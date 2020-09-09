Tesla hisseleri çakıldı, Musk’ın serveti 16 milyar dolar azaldı

ABD’li elektrikli araç şirketi Tesla , S&P 500 endeksine alınacak şirketler listesinden çıkarıldıktan sonra dün piyasa değerinden yaklaşık 80 milyar dolar yitirdi.

Tesla’nın piyasa değerindeki bu kayıp, General Motors Co ve Ford Motor’un toplam değerlerini geride bırakıyor.

HİSSE DEĞERİ YÜZDE 21 DÜŞTÜ

Yüzde 21 gerileyen Tesla’nın hisse değeri, şu ana kadar olan tek günlük en büyük yüzdelik düşüşünü yaşamış oldu. Tesla, Wall Street’teki teknoloji hisselerindeki büyük çaplı satıştan etkilenen şirketler arasına girdi.

Tesla’nın rakibi olan elektrikli otomobil üreticisi Nikola Corp’un hisseleri ise General Motors’un şirkette %11 oranında hisse alacağını açıklamasından sonra %40’tan fazla arttı.

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Wall Street analistleri ve yatırımcıları, Tesla’nın Temmuz ayında art arda dördüncü kârlı çeyreklik bilançosunu açıklaması sonrasında şirketin S&P 500 endeksine alınacağını öngörüyorlardı.

Tesla’nın S&P 500 endeksine alınması için şirketin hisselerinin satın alınmasını sağlayacak çok fazla miktarda fon gerekebilirdi. Credit Suisse analisti Dan Levy, şirketin endekse alınmaması kararının Tesla boyutundaki bir şirketi endekse almanın yarattığı zorlukları yansıttığını ifade etti.

MUSK’IN SERVETİ GERİLEDİ

Tesla hisselerindeki sert değer kaybının ardından Elon Musk’ın kişisel serveti de bir günde 16,3 milyar dolar azaldı ve 82,2 milyar dolara geriledi.

Serveti kısa süre önce 100 milyar doları aşan ve dünyanın en zenginleri listesinde 3. sıraya kadar yükselen Musk, hisselerdeki düşüşün ardından 6.’lığa geriledi.

Gerilemeye rağmen, Musk’ın serveti şu an yıl başına göre 54,7 milyar dolar artıda.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KÂRLILIK VAAT ETMİYOR”

Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Caner Özdurak, Tesla ve genel olarak ABD’de teknoloji hisselerindeki sert değer kaybını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Softbank'ın opsiyon kontratları ile teknoloji hisselerini yukarıya taşıdığı iddiasından sonra sert düşen teknoloji şirketlerini Tesla hisselerinin de takip ettiğini belirten Özdurak, “Hâlihazırda Netflix, Tesla, Microsoft ve Alphabet gibi şirketlerde de hissesi bulunan şirket, Amazon’da da yaklaşık 1,2 milyar dolarlık hisse payına sahip. Ek olarak Tesla hisselerine S&P 500 Endeksi’ne dahil edilmemesi de Tesla'nın daha da negatif ayrışmasına neden oldu” dedi.

S&P 500’e Tesla yerine online perakende şirketi Etsy’nin alındığını hatırlatan Özdurak, “Burada Tesla'nın hâlâ sürdürülebilir bir kârlılık vaat eden finansal projeksiyonlar sunamaması ve teknoloji hisselerindeki balonun covid-19 dönemindeki hikaye dışında somut bir reel ekonomi gelişmesi ile desteklenemiyor olması asıl problem” dedi.