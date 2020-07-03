Türkiye Merkez Bankası Başkanı ABD’li meslektaşı ile görüşmüş

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dün açıklanan kayıtlara göre, Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsü salgınının yarattığı büyük baskının etkisi ile Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı sırasında 1 Mayıs’ta TCMB Başkanı Murat Uysal ile telefonda yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirmiş.



SWAP GÖRÜŞMELERİ YAPILIYORDU

Görüşmenin gündemi resmi olarak duyurulmazken Bloomberg’de 9 Nisan 2020 tarihinde yer alan bir habere göre Türkiye’nin yeni bir swap hattı açılması için ABD’ye başvurduğu ifade edilmişti.

Bloomberg’de yer alan bir haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 31 Mart tarihinde swap anlaşmasını masaya yatırdıkları ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüşmelerden birkaç hafta sonra ise iki ülkenin merkez bankası başkanlarının biri araya gelmesi dikkat çekti. Görüşme Türkiye tarafından açıklanmazken Fed’in dün açıkladığı kayıtlarda ortaya çıktı.

Uysal 30 Nisan tarihinde borç takasına ilişkin görüşmeler devam ettiği gerekçesiyle soruları yanıtsız bırakmıştı.

Daha sonra resmi ağızlar tarafından Türkiye’nin swap arayışları içinde Fed’in de olduğu açıklanmıştı.

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KATAR İLE SWAP LİMİTİ ARTIRILDI

Türkiye’nin kiminle döviz takası anlaşması yapacağı merak edilirken 20 Mayıs tarihinde Katar ile swap limiti 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılmıştı.

14 ÜLKE TAKAS HATTINDA

Fed ilk olarak Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankarıyla swap hattı kurmuş, daha sonra Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankalarını da hatta dahil etmişti.

Fed daha sonra takas hattında olmayan ülkeler için bir adım daha atmış, yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında dolar alabilmesine imkan tanımıştı.

Türkiye elindeki ABD tahvili miktarını Washington ile ilişkilerin gerilmesi üzerine 77 milyar dolar seviyesinden 2,8 milyar dolara kadar düşürmüştü.