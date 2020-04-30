Türkiye’nin ilaçta küresel rekabet kapasitesi artıyor

KPMG Türkiye'nin hazırladığı ‘Sektörel Bakış 2020 – İlaç Raporu'nda ilaç sektöründe 2019 ve 2020 yılları değerlendirildi.

KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Hakan Orhan, ortalama yaşam süresindeki artışın da desteklediği sektörün, dünyada yaygınlaşan sosyal devlet kavramıyla, sürdürülebilirlik sorunu yaşamadan büyüdüğünü söyledi. Araştırmaya göre Türkiye ilaç sektörü, büyük potansiyeli ve yüksek teknolojili üretim kabiliyeti ile öne çıkıyor.

Türkiye ilaç sektörü coğrafi konumu ve görece makul maliyet yapısı ile küresel rekabete girebilecek kapasiteye sahip. Buna rağmen sektörel dış ticaret açığı ve Ar-Ge'ye yeterli kaynak ayrılamaması temel sorunlar olarak devam ediyor.

BÜYÜMEDE KUR ETKİSİ

Türkiye ilaç pazarı 2019 yılının ilk üç çeyreğinde hastane ve eczane kanalında toplam yüzde 30.2 artışla 29.5 milyar TL'ye ulaştı. Kutu ölçeğinde ise yüzde 1.3 büyüme ile 1.74 milyar kutu satışı gerçekleşti.

Sektördeki büyümenin temel kaynağı döviz kurlarına bağlı fiyat güncellemelerinden kaynaklanan fiyat artışları; bunu mevcut ürünlere olan talep artışı ve daha yüksek fiyatlı ürünlere olan artan eğilim ve pazara yeni giren ürünler takip ediyor.

2019 yılında piyasaya 327 yeni reçeteli ürün girdi. Söz konusu ilaçlar içinde adet bazında en fazla paya sahip olan grup antibiyotikler olurken yeni ilaçların toplam satış hacmi içindeki payı 400 milyon TL olarak gerçekleşti. Pazara yeni giren eşdeğer ilaçların adedi ise 272 olarak kayda geçti.

YAŞAM KALİTESİ ÖNCELİĞİ

KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Orhan, “Ar-Ge harcamaları üst seviyede olan sektör, verimliliklerini artırabilmek ve müşteri erişiminde optimum noktayı yakalayabilmek için büyük veri işleme ve blok zinciri kullanımlarını devreye alıyor.

Sektör, sadece tedavi amaçlı ilaçlar alanında değil, yaşam kalitesini artırmaya yönelik tüketici ürünlerinde büyüme kaydediyor. 2023'te 1.5 trilyon dolar sınırını aşması beklenen büyüme gelişmiş ekonomiler öncülüğünde sağlanacak. Brezilya, Çin ve Hindistan pazarları büyümeye katkı verecek” dedi.

İlaçta birinci sırada kanser ikinci sırada diyabet var

KPMG Türkiye'nin ‘Sektörel Bakış 2020 – İlaç Raporu'ndan bazı başlıklar şöyle:

– Temel tedavi alanlarına göre ilaç satışlarında en yüksek pay büyük bir farkla onkoloji hastalıklarında.

– Araştırma, 2024 itibarıyla ilaç için harcanan 5 TL'nin 1 TL'sinin kanser hastalıklarının tedavisine yönelik olacağına işaret ediyor.

– Kanserden sonraki en büyük rakam anti diyabet ilaçlarında.

– Teknoloji şirketlerinin iki katı Ar-Ge/Satış oranına sahip olan sektör, Ar-Ge harcamalarını büyütmeye devam edecek.

– 2019'un toplam Ar-Ge harcama tutarı 182 milyar dolarken 2024 tahmini 213 milyar dolar olacak.

– Biyoteknoloji, sektörün en revaçta yatırım alanlarından. Türkiye'de de bu alana yönelik ilgi ve yatırımlar artış trendinde.