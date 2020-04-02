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Bakan Ersoy turist hedefini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı canlı yayında turizm sektöründe alınan corona salgını önlemlerini açıkladı. Ersoy, öngörülerinin turizm sezonunun mayıs ayı sonuna ertelenmesi yönünde olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
11:26 -
Haberler Ekonomi
Bakan Ersoy turist hedefini açıkladı

Bakan Ersoy, TÜRSAB 2020 aidatlarının bu yıl alınmayacağını belirtirken Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nda kiraların da 3 ay ertelendiğini söyledi. Ersoy, öngörülerinin turizm sezonunun mayıs ayı sonuna ertelenmesi yönünde olduğunu söylerken, “İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.” dedi.

Bu yıl 58 milyon turist hedefi koyduklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın.” açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy tatil planlarını iptal etmek isteyen vatandaşların tüketici hakları kapsamında hareket edebileceğini belirtirken, özel tiyatrolar için de destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı
Son güncelleme: 11:57 02.04.2020
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