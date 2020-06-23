1.9 milyar euroluk yalan! Gözaltına alındı

Almanya'nın son dönemde yükselişte olan finansal teknoloji şirketi Wirecard'da yolsuzluk soruşturması büyüyor. Skandal, şirketi denetleyen EY’nin, 1.9 milyar euro gönderilen Filipinler Merkez Bankası ile temasa geçmesiyle patlak verdi. Banka, kendilerine böyle bir paranın gelmediğini bildirince, denetleme şirketi geçen senenin mali bilançosunu onaylamadı. Wirecard’ın 1.9 milyar eurosunun kayıp olduğu haberi sadece Almanya’da değil, Avrupa finans piyasasında da büyük ses getirdi. Ülkedeki en büyük finansal skandallardan biri olarak gösterilen bu olay nedeniyle Wirecard, 2019 bilançosunu açıklamayı ertelemek zorunda kalmıştı. Kısa süre sonra da CEO Markus Braun istifa etmişti

AVUKATLARI YORUM YAPMAK İSTEMEDİ

Reuters'ta yer alan habere göre, Braun gözaltına alındı. Alman savcılar, 1.9 milyar euronun kaybolmadığını çünkü aslında böyle bir paranın hiç var olmadığını bildirdi. Eski CEO Braun'un, yatırımcılara ve müşterilere şirketi daha güçlü ve çekici göstermek için gelirlerde oynama yaptığı belirlendi. Kısa süre içerisinde hakim karşısına çıkması beklenen Markus Braun'un tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olacak. Eski CEO'nun avukatları şimdilik konuyla ilgili yorum yapmak istemedi.

BANKALARLA ACİL TOPLANTILAR YAPILIYOR



Markus Braun’un, üçüncü şahıslarla sözde işlemler yapıp, olmayan gelirler gösterdiği kaydedildi. Braun, şirketin hesaplarını yanlış tanıtıp piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor.

Şirket, 1.75 milyar euro borcu olan bankalarla, kayıp para iddiaları üzerine tetiklenen nakit krizini önlemek için acil toplantılar düzenlemeye başladı. Finansal destek bulunamaması halinde, Wirecard’ı çok zorlu bir süreç bekliyor

‘ALMANYA İÇİN BİR FELAKET'

Wirecard, ufak bir teknoloji firmasıyken büyük bir yükselişle dünyanın en büyük yatırımcılarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şirkette yaşanan bu olay, Almanya tarihinin en büyük finansal skandallarından biri olarak gösteriliyor.

Dün düzenlenen Frankfurt Finans Zirvesi’nin de ana konusu bu olay oldu. Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Felix Hufeld, “Bu olay bende şok etkisi yarattı. Almanya gibi şeffaflığı ve güvenilirliği ile ön planda olan bir ülke için Wirecard skandalı tam bir felaket. Benim başında bulunduğum kurum da dahil olmak üzere birçok kamu ve özel kurum, bunun gerçekleşmesini önleyemedi” ifadelerini kullandı. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise bu skandal sonrası yasal değişiklik yapmaya gerek duymadıklarını, gerekli kurumların işlerini en iyi şekilde yapmak için sıkı bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

HİSSELERİ TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞADI

Yaklaşık 6 bin çalışanı bulunan Wirecard, kayıp 1.9 milyar euro yüzünden bir anda iflasın eşiğine geldi. Sadece 3 günde şirketin hisseleri yüzde 87 değer kaybetti. 17 Haziran’da Wirecard’ın hisse değeri 104.6 euro’ydu. Skandalın patlak verdiği 18 Haziran’da yaşanan yüzde 62'lik değer kaybı, Almanya'nın DAX 30 endeksi tarihindeki en büyük ikinci düşüş olarak kayıtlara geçti. Wirecard’ın hisseleri 13.6 euroya kadar geriledi. Şirketin piyasa değeri 24 milyar euroya ulaşmışken, şu anda 1.8 milyar euroya düştü.

DEUTSCHE BANK’TAN DAHA DEĞERLİYDİ



1999 yılında Almanya’nın Münih şehrinde faaliyete geçen Wirecard AG, sadece 1 sene sonra halka açıldı. Şirketin 2018’deki piyasa değeri, ülkenin en büyük bankalarından Deutsche Bank’ı geride bırakmıştı. Wirecard, güvenli para transferi yöntemleri, çevrim içi ve temassız ödeme yöntemleri ile dolandırıcılığı önleme yazılımları gibi alanlarda hizmet veriyor. Alman süpermarket zinciri Aldi’nin ödeme sistemini yöneten Wirecard, özellikle Asya pazarında etkili. Şirketle ilgili son yıllarda sık sık yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. Ancak yapılan soruşturmalardan bir sonuç elde edilememişti.