Zuckerberg’ün uçak ve güvenlik harcamaları küçük bir servet!

2019 yılında Facebook, kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in özel güvenliği ve özel uçak yolculukları için 23,4 milyon dolar harcadı. Bu harcama 2018’de yaklaşık 20 milyon dolar, 2017’de 9,1 milyon dolardı.

23,4 milyon dolarlık harcamanın yaklaşık 20,5 milyon dolarının Zuckerberg’in evde ve seyahat sırasındaki özel güvenliği, 2,9 milyar dolarının da özel uçak yolculukları için harcandığı belirtildi.

Zuckerberg'in yıllık maaşı ise 1 dolar olmaya devam etti.

Sosyal medya devinin operasyon direktörü Sheryl Sandberg’in 2018’de 843 bin dolar olan maaşı 2019’da 875 bine dolara yükseldi. Bu dönemde Sandberg’in aldığı hisse ödülü 18,4 milyon dolardan 19,6 milyon dolara, bonusları ise 638 bin dolardan 902 bine yükseldi.

Bu dönemde Sandberg’in özel koruma harcamaları 2,9 milyon dolardan 4,4 milyon dolara, özel uçak harcamaları 908 bin dolardan 1,3 milyon dolara yükseldi.

29 Ocak 2020’de 224 dolara yükselen Facebook hisseleri, 18 Mart’ta 137 dolara kadar geriledikten sonra dün 175 dolardan kapandı.

Sosyal medya devi, son dört çeyrekte yüzde 30'un altında büyüdü. Firma 2018 yılını yüzde 24,7’lik gelir artışı ile tamamlamıştı.