TOKİ’den bir garip ihale

Aydınlı-Metal Yapı-Arke-Vizyonlife adi ortaklığı tarafından İstanbul Bakırköy'deki 42 dönümlük TOKİ arazisi üzerinde gelir paylaşımı modeliyle inşa edilen Koru Florya projesinde yer alan alışveriş merkezi yeniden satışa sunuldu.

TOKİ tarafından 13 Ağustos günü düzenlenecek açık artırma usülü ihalede muhammen (tahmini) bedel 587 milyon lira olarak belirlendi. 5 Mart 2015 tarihinde AVM için yapılan ilk ihalede 730 milyon lira istenmiş ancak alıcı çıkmamıştı. Geçen 6 yıllık sürede hem döviz kuru hem de enflasyondaki artış dikkate alındığında TOKİ'nin muhammen bedeli yaklaşık yüzde 20 (143 milyon lira) düşürmesi şaşkınlık yarattı.

200 MİLYON $'lık KAYIP

Mart 2015'te ihale düzenlendiği gün dolar kuru 2.60 lira seviyesindeydi ve tahmini bedel 280 milyon dolardı. Önümüzdeki perşembe günü yapılacak ihaledeki muhammen bedel ise 80 milyon dolara denk geliyor. Dolar bazlı bakıldığında TOKİ'nin Koru Florya AVM'yi 200 milyon dolar yani yüzde 71.4 daha ucuza ihale ettiği görülüyor. Tahmini bedel bugünkü dolar kuru üzerinden güncellendiğinde AVM'nin tahmini değerinin 2 milyar lira olması gerekiyor. Mart 2015 – Temmuz 2019 arasında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış ile güncelleme yapıldığında da 1 milyar 340 milyon liralık bir değer ortaya çıkıyor.

60 AY TAKSİTLE

Gayrimenkul piyasasındaki fiyat hareketlerine bakıldığında, uzmanlar 298 konutluk bir projenin içerisinde yer alan Koru Florya AVM'nin aradan geçen 6 yıllık sürede değer kaybına uğramasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Satışa sunulan Koru Florya AVM 3 katta 95 bin 579 metrekare büyüklüğünde bir alandan oluşuyor. Yüzde 20 peşin ödeme ve 60 ay taksit imkanı sunulan açık artırma ihalesinde projedeki 27 adet rezidans da satılacak.

YARGIYA BAŞVURACAK

Aydınlı Grup ve Vizyonlife şirketlerine FETÖ soruşturması kapsamında el konulduğu için Koru Florya projesinin gerçekleştiren ortaklığın yüzde 50 hissedarı TMSF. Arke İnşaat ve Metal Yapı'nın da yüzde 25'er payı bulunuyor. Satışı sunulan AVM'nin TOKİ'ye ait olmadığını belirten Arke İnşaat Yönetim Kurulu Mustafa Keleş, “Arsa sahibi burada hukuksuz bir işlem yürütüyor. Proje yapı müteahhitlerine ait ve elde edilecek hasılattan TOKİ yüzde 30 pay alacaktı. İhalenin yürütmesinin durdurulması için idari mahkemeye başvuracağız” dedi.

KAÇAK KATI MAHKEMELİK OLDU

Koru Florya kapsamındaki AVM'ye yaya girişini kolaylaştırmak için D-100 üzerindeki üst geçidi kaldırıp yerine yeraltı geçidi inşa edilmişti. Alt geçidin çıkışının otoparka değil de AVM'ye olması için 2 katlı olan alışveriş merkezi 3 kata çıkarılırken otopark sayısı ise 4 kattan 3 kata düşürülmüştü.

Ortaklardan Arke İnşaat, alışveriş merkezindeki bu kaçak yapılaşma nedeniyle ruhsat ve iskan iptali davası açtı. Mart 2015'te TOKİ AVM'nin satışı için ihale düzenledi ancak talipli çıkmadı. Arke İnşaat, mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurdu. Yapı ruhsatıyla ile ilgili yargı süreci devam ederken TOKİ, İmar Barışı düzenlemesinden faydalandı, 10 bin 225 metrekarelik kaçak alanı yasal hale getirdi ve projenin önü açıldı.