14 Haziran koronavirüs (Corona virüsü) tablosu! Vaka sayısında artış!

Birçok ülke gibi Türkiye’de de normalleşme adımları atılmaya başlandı. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük yıkıma yol açan corona virüsünde tehlike devam ediyor. Günlük olarak vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Haziran koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Verilere göre, vaka sayısındaki artış dikkat çekerken, Bakan Koca vatandaşların maske ve sosyal mesafe uyarılarını tekrarladı. İşte ülkemizdeki koronavirüsü tablosu ve vaka sayıları…

14 HAZİRAN KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜSÜ) TABLOSU

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte son bir kaç günde vakalarda artış gözlemlendi.



VAKA SAYISI 1500'ÜN ÜSTÜNDE

Yayımlanan son tabloya göre, 45 bin 176 test yapılırken, bin 562 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 15 kişi hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 178 bin 239, toplam vefat sayısı da 4 bin 807'ye ulaştı.



YENİ VAKA SAYISI İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDAN FAZLA

Bakan Koca'nın paylaştığı son verilere göre; iyileşen kişi sayısı, yeni vaka sayısının altından kaldı. Bugün bin 330 kişi coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 151 bin 417'ye yükseldi.

“EN ZAYIF NOKTAMIZ, TEDBİRSİZ İYİMSERLİK”

Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Bakan Koca, “İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim” ifadelerini kullandı.