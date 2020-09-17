17 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ödül 20 milyon TL’yi aştı!

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’nun 21. çekilişi bu akşam saat 21.30’da şans merkezinde yapıldı. Süper Loto’nun yenilenmesinin ardından online olarak oynanabilen şans oyununda 90 rakam arasından 6 doğru rakamın bilinmesiyle büyük ikramiyeye hak kazanılıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde şanslı rakamlar, 7-19-37-45-48-53 olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL 20 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Süper Loto’nun 21. çekilişi öncesinde büyük ikramiye miktarı da açıklandı. Süper Loto’da büyük ödül devirlerle birlikte 20 milyon 846 bin 925 TL’ye ulaştı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.