18 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar…

Milli Piyango tarafından canlı olarak gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ödül miktarı bu akşam 30 milyon 550 bin 2 TL olarak açıklandı. Süper Loto’nun büyük ikramiyesini kazanabilmek için bilet alanlar sonuçları araştırmaya başladı. İşte Süper Loto’da gecenin kazandıran şanslı numaraları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 18 Ekim tarihli 34. çekiliş sonuçları şu şekilde: 1-13-18-23-36-53

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Süper Loto’nun bu akşam gerçekleştirilen çekilişinden hemen önce büyük ödül miktarı da açıklandı. Süper Loto’nun büyük ikramiyesi 30 milyon 550 bin 2 TL olarak belirlendi.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.