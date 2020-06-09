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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 yaş altı yasak açıklaması…

18 yaş altı gençlerin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan gençler için geçtiğimiz hafta yaş sınırı 20'den 18'e indirilmişti. Haftada iki gün belirli saatlerde sokağa çıkabilen 18 yaş altı için yeni kararlar açıklandı. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkındaki açıklamaları...

19:40 -
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 yaş altı yasak açıklaması…

18 yaş altı sokağa çıkma yasağında beklenen açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 18 yaş altı için alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan ayrıca, Milli parklar gibi parkların 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacağını duyurdu.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Geçtğimiz günlerde Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Bakan Koca: “65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.”

Son güncelleme: 19:42 09.06.2020
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