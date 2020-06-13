18 yaş ve altına seyahat yasağı kalktı mı? 18 yaş ve altı nasıl seyahat edebilecek?

Yaklaşık üç aydır devam eden 18 yaş altı kimselerin sokağa çıkma yasağı sonlandırılırken, 18 yaş altındaki çocuklar ve gençlerin sokağa çıkabilmesi ve şehirler arası yolculuk yapabilmesi için belirli şartlar getirildi.

18 YAŞ VE ALTI NASIL SEYAHAT EDEBİLİR?

Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan; “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.” dedi. Alınan bu karar ile birlikte, 18 yaş altında bulunan çocuklar ve gençler, aileleri nezaretinde şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle yaklaşık iki ay süren şehirler arası ulaşım yasağı, 1 Haziran’da sonlandırılmıştı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN SAATLER BELİRLENDİ

Yapılan kabine toplantısında, 18 yaş altı yasağı ile birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da değişti. Daha önceleri sadece Pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üstündeki vatandaşlar, artık her gün 10.00-22.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.