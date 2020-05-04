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2 bin lira değerindeki güvercinleri çuvala doldurup kaçırdılar

Manisa’da hırsızlar yaklaşık 2 bin lira değerindeki 25 adet cins güvercini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmedi.

İlker KILIÇASLAN
23:57 -
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Manisa Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde çatı imalatı yaptığı dükkanının bir bölümünde güvercin besleyen A.O. gece saatlerinde kuşlarına bakmak için gittiği iş yerinde kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti.

Hemen içeriye girerek kuşlarını kontrol eden A.O. kümesin açıldığını ve 25 adet cins güvercinin çalındığını gördü. A.O. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Foto: Sözcü

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, güvercinleri çalıp kayıplara karışan 3 kişi olduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızların bulunması için polisin çalışması sürüyor.

Foto: Sözcü

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Kuşların çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapı kilidini levye ile kırarak içeriye giren hırsızların, kümeslerdeki güvercinleri çuvala doldurduğu görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmiyor.

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Kayseri Manisa Polis Sanayi Sözcü Veteriner
Son güncelleme: 00:02 05.05.2020
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