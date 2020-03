20 milyon kadın evinde oturuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir rapor hazırladı. Rapora göre, son 4 yılda iş kazalarında 452 kadın yaşamını yitirdi. Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun 31 milyon 288 binini kadınlar oluştururken, 20 milyon 691 bin kadın iş gücüne dahil olamadı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde kadın istihdamı ortalama yüzde 61 iken, Türkiye yüzde 28'i aşamadı. İş yerlerinde her 20 kadından 14'ü cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalıyor. Her 10 kadından 4'ü de kayıt dışı olarak çalışıyor. Her 100 kadın işçiden de sadece 7'si sendikalara üye bulunuyor.

Yaşanan ağır ekonomik kriz en çok kadınları etkilerken, 2019 yılında kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı. TÜİK, Kasım 2019 işsizlik verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun 31 milyon 288 binini kadınlar oluştururken, Aralık 2019 yılında İŞKUR'a kayıtlı toplam 3 milyon 872 bin kişinin 1 milyon 933 bini kadın oldu.