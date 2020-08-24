24 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto’da dev ikramiye!

Milli Piyango’nun yenilenen sistemi sonrasında Çılgın Sayısal Loto’da 10. çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto’nun dev ikramiyesini kazanbilmek için bilet alanlar sonuçları merak etmeye başladı. Çılgın Sayısal Loto’nun 55 milyon TL’yi geçen büyük ikramiyesi henüz sahibini bulmadı. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını ve tüm detayları sayfamızdan takiip edebilirsiniz. İşte 24 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ödül miktarı 55 milyon 522 bin TL olarak açıklandı. Çılgın Sayısal Loto’nun 10. çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde belirlendi; 11-27-38-45-58 joker 88

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.