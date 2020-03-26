26 Mart Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da büyük ikramiye rekora koşuyor!

Milli Piyango’nun bu akşam düzenleyeceği Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye dikkat çekiyor. Geçtiğimiz 6 haftadır 6 doğru rakamı bilen çıkmaması nedeniyle büyük ikramiye katlanarak 16 milyon lirayı geçti. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarının 20 milyona yaklaşması bekleniyor. İşte Süper Loto 26 Mart sonuçları sorgulama sayfası…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 649 sayılı çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları dakikalar sonra belirlenecek ve sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE REKORA KOŞUYOR!

Süper Loto, son 6 haftadır devrederek büyük ikramiye tutarı heyecanlandıran miktara ulaştı. Geçtiğimiz haftalardan devreden Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 16 milyon 591 bin lira oldu. Bu akşamki çekilişte ise bu rakamın 20 milyon liraya yaklaşması bekleniyor.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.