Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

26 Mart Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da büyük ikramiye rekora koşuyor!

Süper Loto'da sonuçlar belli oluyor. Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye dudak uçuklatıyor. Son 6 haftadır devreden Süper Loto'da bu akşam büyük ödülün 20 milyona yaklaşması bekleniyor. MPİ canlı yayını ile belirlenecek çekiliş sonuçlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

20:34 -
Haberler Gündem
26 Mart Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da büyük ikramiye rekora koşuyor!

Milli Piyango’nun bu akşam düzenleyeceği Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye dikkat çekiyor. Geçtiğimiz 6 haftadır 6 doğru rakamı bilen çıkmaması nedeniyle büyük ikramiye katlanarak 16 milyon lirayı geçti. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarının 20 milyona yaklaşması bekleniyor. İşte Süper Loto 26 Mart sonuçları sorgulama sayfası…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 649 sayılı çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları dakikalar sonra belirlenecek ve sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE REKORA KOŞUYOR!

Süper Loto, son 6 haftadır devrederek büyük ikramiye tutarı heyecanlandıran miktara ulaştı. Geçtiğimiz haftalardan devreden Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 16 milyon 591 bin lira oldu. Bu akşamki çekilişte ise bu rakamın 20 milyon liraya yaklaşması bekleniyor.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

canlı Google Milli Piyango MPİ Perşembe Sözcü Süper Loto Süper Loto sonuçları
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more