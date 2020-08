5 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte Şans Topu sonuçları sorgulama linki…

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 5+1 doğru rakamı bilenlerin büyük ödül kazandığı Şans Topu, yenilenen formatıyla bu akşam ilk çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu’nda büyük ikramiye tutarı ise 489 bin TL olarak açıklandı. İşte 5 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nun bu akşam düzenlenen çekiliş ardından şanslı rakamlar; 1-4-7-14-24+1 olarak belirlendi. Çekilişin ardından 5+1 rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ödül bir sonraki çekilişe devretti. Şans Topu sonuçları Milli Piyango’nun resmi adresinden biletteki numarala yazılarak da sorgulanabiliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir. Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada bir olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Çarşamba günü yapılmaktadır.

NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

-Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

-Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

-Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.