65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler?

Uzmanlar, corona virüsünden en fazla etkilenen yaş grubu olarak 65 yaş üstü vatandaşları gösteriyor. Bu sebeple, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Ayrıca seyahat etmek isteyen 65 yaş üstü kimselerin, seyahat izin belgesi alması gerekiyor. İşte seyahat belgesi almanın yolları…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Yaklaşık iki buçuk ay sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstündeki vatandaşların, alınan son karar ile haftanın her günü belirli saatlerde sokağa çıkması serbest hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulunmuştu.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının tam olarak ne zaman biteceği hakkında açıklama yapılmadı.