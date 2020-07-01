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65 yaş ve üzeri için kısıtlama devam edecek mi? Bakan Koca’dan açıklama…

65 yaş ve üzeri vatandaşları ilgilendiren yeni açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği sorusuna yönelik açıklamada bulundu. Peki 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saatlerindeki kısıtlama devam edecek mi?

20:40 -
Haberler Gündem
65 yaş ve üzeri için kısıtlama devam edecek mi? Bakan Koca’dan açıklama…

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağında esneklik gösterilmiş ve saat 08.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmeleri sağlanmıştı. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. 65 yaş üzerine yönelik kısıtlamayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, ‘Kısıtlamanın devamından yanayız’ ifadelerini kullandı.

65 YAŞ VE ÜZERİ KISITLAMA DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstüne yönelik “Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.” açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca: 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili bir gündem olmadı. Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Demin de bahsettiğim özellikle vefat edenlerin yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz. Şu dönemde normalleşmeyle birlikte, bu virüsü kolay taşıdığını, yaşlılarımız için daha büyük risk taşıdığını görüyoruz. Bu kısıtlamanın şu an devamından yanayız. Düğünlerde ise bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Yani takı takılmaması, sayının 4’te 1’e kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmaması, yani kurallara bağlandı. Düğünlerin bu kurallar çerçevesinde yapılıyor olması önemli. En çok bulaşıcılığın bu tür bir araya gelmelerle olduğunu biliyoruz.

Bilim Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 20:41 01.07.2020
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