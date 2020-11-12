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7 yıl sonra Trabzon´da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen ve 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu; Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Kuş, uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu.

Güncellenme: 17:09, 12/11/2020
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7 yıl sonra Trabzon´da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu´da nesli tükendiği düşünülen, en son 1912 yılında Kars’ta, 2013 yılında da Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat’ta bitkin halde bulundu.

Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan’da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen göç yorgunu kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane’de yeniden doğaya salındı.

Foto: DHA / Kazakistan’da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salınan yakalı toy kuşu 20 Ekim günü Akçaabat’ta bitkin halde bulundu.

600 KİLOMETRE UÇABİLDİ

Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon’da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Yozgat’ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Foto: DHA / Tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane’de yeniden doğaya salınan yakalı toy Yozgat’ta öldürülmüş halde bulundu

`BİZ YAŞATIYORUZ, AVCILAR ÖLDÜRÜYOR´

Trabzon’da yakalı toy kuşunun bakımını üstlenen ve kuşa ‘Lazize’ ismini veren Hakan Kahraman, “2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor. Bu kuşun varlığı Türkiye’de yeniden görülmesi mucizeydi. Ne yazık ki avcının biri bu mucizenin yaşamasına izin vermedi” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Dünya Gümüşhane Kars Kazakistan Konya TRABZON Türkiye Yozgat
Yayınlanma Tarihi:16:50,
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