70 yıl sonra kimliğine kavuştu

Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalı Bozan Kılıç’ın 70 yıllık kimlik hasreti, uzun ve dolambaçlı bir hukuk mücadelesinin ardından son buldu.

Kılıç'ın çocukları, babalarına kimlik çıkartmak için resmi kurumlara yaptıkları başvuruların tümü sonuçsuz kalınca, mücadeleyi hukuki yollardan sürdürme kararı aldı.

Kılıç'ın kimlik numarası olmadığı için dava açabilme ehliyeti de olmalyınca ailenin avukatı Faik Hoşgören farklı bir yol denedi. Kılıç'ın kız kardeşi Bozan Kılıç'a dava açarak, aralarındaki kan bağının tespit edilmesi sağlandı.

2 yıllık dava sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu raporuyla kardeş oldukları tespit edilince Bozan Kılıç kimliğini çıkartabildi. Kimlik aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, “Devlet yaşlılık maaşı da verirse daha çok mutlu olacağım” dedi.

Mahkemenin Bozan Kılıç'ı Adli Tıp Kurumuna eline mühür vurarak gönderdiğini anlatan Faik Hoşgören, Kılıç'ın kimlik numarası olmadığı için mahkemenin böyle bir yol denediğini ifade etti.

“Devlet maaş da verirse daha mutlu olacağım”

70 yılın ardından kimliğe kavuşan Bozan Kılıç ise köyde yaşayıp çobanlık yaptığını söyledi. Kimliğe hiç ihtiyaç duymadığını aktaran Kılıç, “Hasta oluyordum. Hastaneye gidemiyordum. Bir aydır kimliğime kavuştum. Çok mutluyum. Devlet yaşlılık maaşı da verirse daha çok mutlu olacağım” dedi.

“ARTIK HASTANEYE GİDEBİLİYOR”

Kılıç'ın eşinin nüfusuna kayıtlı oğlu Mahmut Doğru da, “Babam 70 yıldır kimliksiz. Babam hastalandığında devlet hastanesine gidemiyorduk. Onu özel hastaneye götürüyorduk.

Yıllardır kimlik için uğraşıyorduk ama çıkartamıyorduk. Sonra avukat tuttuk. Av

katın sayesinde kimliğe kavuştuk. Kimliği alabilmemize çok sevindik. Avukattan önce başvurmadığımız kurum kalmadı. Devlet kurumları kimliğin çıkamayacağını söyledi. Biz babamın kimliği olmadığı için annemin nüfusuna kaydettiler. Artık hastaneye rahatlıkla gidip gelebiliyor” ifadelerini kullandı. (İHA)