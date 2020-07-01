Adana’da IŞİD operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana’da emniyet ekipleri, Irak ve Suriye’de IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişinin kentte yaşadığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından, 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, yabancı uyruklu 1’i IŞİD’in istihbaratçısı 3 kişiyi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir av tüfeği ele geçirdi.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)