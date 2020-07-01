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Adana’da IŞİD operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

08:14 -
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Adana’da emniyet ekipleri, Irak ve Suriye’de IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişinin kentte yaşadığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından, 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, yabancı uyruklu 1’i IŞİD’in istihbaratçısı 3 kişiyi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir av tüfeği ele geçirdi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

Adana Emniyet gözaltı Irak IŞİD operasyon ÖZEL HAREKAT Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 08:26 01.07.2020
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