Adana’da mecliste yumruklaşma… Başkan Karalar’dan açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar il meclisinde yaşanan kavganın ardından bir basın toplantısı düzenledi. Karalar Adana’nın yararına işlerin engellenmeye çalışıldığını, kent lehine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, olan biteni şöyle anlattı:

* Adana'nın çıkarına, Adana'nın lehine olan çok önemli iki gündem maddesi söz konusuydu. Biri; arkadaşlarımızın yazdığı bir projeden dolayı 6 milyon dolarlık bir hibe kazanıldı. Yalnız ILO bir kooperatife üye olmayı şart koştu.

* Diğeri de; biliyorsunuz NATA firmasıyla önceden 598 milyonluk bir ihale anlaşması yapılmış 21 B ile. Bunu karşılıklı feshetme kararı aldık. Bunun için de belediyenin mali durumlarından dolayı gayrimenkul önerdik arkadaşlarımıza. Gayrimenkullerin normal fiyatlarının çok üzerindeydi yaptığımız öneri.

KARŞILIKLI MUTABAKAT

* Karşılıklı mutabakata varıldı. Geçen ay mecliste bunları geçirecektik. Meclisteki Cumhur İttifakı üyesi arkadaşlarımız, ‘bunu gelecek aya alalım, bir ay daha inceleyelim ve meclisten geçirelim' dediler. Meclis tutanaklarında var bunlar. Kamuoyuyla paylaşacağız.

* Fakat bir ay geçmesine ve bu işlerin süreli olmasına rağmen bu ay da meclise gelemedi. Biz de 6 milyon dolarlık hibeyi kaçırmamak ve Adana açısından son derece kazançlı olacak olan, gayrimenkul mübadelesiyle borcu kapatarak, bir firmayla fesih gerçekleştirmek için, kanunun belediye başkanına verdiği yetkiye dayanarak, ilgili maddeleri gündeme aldık.

* Oylama yaptık ve vicdanlı meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Adana'nın çok lehine iki madde olduğu için, oy çokluğuyla geçti. Bundan rahatsız olan bazı arkadaşlar biraz agresif davrandılar.

DARBE ARKADAŞINDAN

* Bunun üzerine yerinden kalkan bir arkadaşımız, ‘gereksiz bağırıyorsunuz, oturun' diye müdahale etmeye kalkınca, karşı taraf da saldırıya kalktı.

* Bizim arkadaşlarımızın darbesiyle bir belediye başkanının dişinin kırıldığı iddia ediliyor ama biz görüntüleri paylaştığımızda bizatihi kendi arkadaşı tarafından darbeye maruz kaldığı görülecektir.

* Tabii ki halkın doğru bilgilendirilmesi konusunda biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu görüntülerin tamamı basınla paylaşıldığında siz de göreceksiniz.

VİCDANI OLAN HAYIR DEMEZ

Adana'yı düşünen, vicdanı olan kimsenin bugünkü iki maddeye hayır demeyeceğini savunan Karalar, şöyle devam etti:

* Birisi yaklaşık 45-50 milyonluk hibe kaynağı olması açısından, biri de belediyeyi 40-50 milyon liralık faizden kurtaracak, yürümeyen bir işten Adana'yı kurtarmakla ilgili maddeler.

* Bir önceki ay, ‘gelecek ay bunları meclisten geçireceğiz Başkan' demelerine rağmen, bu ay bunu meclise getirmeme konusunda bir direnç oluştu. Biz de bu iş zamana sarih olduğu için bu ay resen getirdik ve maddeler geçti. Durum budur. Kamuoyunun bilgisine bütün açıklığıyla arz ediyoruz.

Özellikle Meclis Üyesi Vedat Gündoğan'ın Adana'nın önünü tıkadığını dile getirdim. 45-50 milyon hibe alacağız bunun neresi kötü? Vedat Gündoğan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik şartlarının çok kötü olduğunu kendisi de beyan etti zaten.

ENGELLEMEK KİMİN FAYDASINA

* Her şeye rağmen biz barışçıl ve Adana'nın lehine iş yapmaya çalıştıkça, bunu engellemek istiyorlar. Yaklaşık 100 milyon alacağı var firmanın. Biz bunun karşılığında 70 milyon edecek gayrimenkul öneriyoruz. Oradan yaklaşık 30 milyon belediyenin karı olur.

* Ayrıca bunu yapmazsanız, para olarak bunu ödemek zorunda kalırsanız en az 30 milyon da vade farkı ister. Adana'yı 60 milyon lira daha zarara sokmak olmaz.

* Tamamen Adana'nın lehine getirdiğimiz iki madde bu. Bunu ertelemek, gündeme getirmemek, geçmesini engellemek kimin faydasına. Bu olsa olsa Zeydan Karalar iş yapmasın anlamını taşır.