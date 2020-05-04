AKP’li başkan da termik santrale karşı

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan köyünde yapılması planlanan termik santrale tepkiler büyüyor. Kentte sivil toplum örgütleri ve çevre oluşumlarını harekete geçiren projeye sürpriz bir çıkış geldi.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Tavas’ın AKP’li belediye başkanı Hüseyin İnamlık, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak termik santrale karşı olduğunu duyurdu.

Başkan İnamlık paylaşımında, ”Göreve geldiğim ilk günden itibaren Tavas’ın hizmetkarı olarak hep en iyisi için çalıştım, çalışıyorum. Bu nedenle Tavasımıza zarar verebilecek hiçbir projeye sessiz kalmayacağımıza, bu doğrultuda süreci takip ettiğimizi tüm değerli Tavaslıların ve Tavasımızı sevenlerin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

AKP İl Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin de santralin iptali için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken süreci değerlendiren İnamlık, ”Konuyu takip ediyorum. Girişimlerimizi yaptık. Büyüklerimize ilettik” dedi.

BÖLGEYE NE YAPILACAK?

Avdan Termik Santral adlı şirketin bölgeye 150 megavat gücünde iki üniteden oluşan bir termik santral kurma girişimi bulunuyor. ÇED askı süreci tamamlanan santral için itiraz başvuruları değerlendiriliyor.

Yatırımcı şirket santral ile kömür ocakları, arıtma tesisleri ve depolama alanları inşa edecek. Termik santral ve ünitelerinin inşası için 50 bin zeytin ağacının kesileceği öne sürülüyor.

Santralin Tavas’ın yanı sıra Kale ilçesi ile Denizli merkezini ayrıca Aydın’a bağlı Karacasu bölgesini etkileyeceği belirtiliyor.