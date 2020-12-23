AKP’li belediye depremzedelerin arsa alan imarını düşürdü

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde olan Cenk Apartmanı ağır hasar aldı ve 8 ay sonra yıkıldı. Binanın yıkılması sonrasında arsa alanı imarı AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından düşürüldü. Arsa imarının düşürülmesinden dolayı hiçbir müteahhittin bu alanda yeni bir konut yapmaya yanaşmadı. 20 daireli olan binanın imar farkının düşürülmesinden dolayı mağdur olduğunu iddia eden Cenk Apartmanı sakinleri yetkililerden imar farkının tekrardan eski haline getirilmesini talep etti.

“DEPREM SONRASINDA 518 OLAN ARSA ALANIMIZ 208'E DÜŞÜRÜLDÜ”

Depremde ağır hasar alan binalarının 8 ay sonra yıkım kararı verildiğini belirten apartman sakinlerinden Şadiye Sarıkaya, ”Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde binamız hasar gördü ve ağır hasar raporu verildi. Evlerimiz 8 ay bekletildikten sonra yıkıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sesleniyoruz lütfen sesimizi duyun 11 aydır mağduruz. Arsa alanımız 518'di şimdi ise 208'e düşürdüler. 3+1 evim vardı şimdi bana 1+1 ev düşüyor. Kalabalık olan bir aile 70 m2 evde nasıl oturacak. Hiçbir müteahhit yıkılan evlerimizin yerine ev yapmak için işi almıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanıyla görüştük ancak arsa alanın genişletilmesini istedik ancak olumsuz cevap verdi. Ak Parti Milletvekilimiz Öznur Çalık yıkılan evlerimizin alanında yeni bir ev yapılmayacağını ve bizlerin TOKİ'lere gitmemiz gerektiğini söyledi. Mahkemeye vereceğimizi söylediğimizde ‘mahkemeye vermeyin 5 yıl sürer' dedi. Biz ne yapacağız? Biz sizden çok bir şey istemiyoruz bizim arsamızı yeninden eski halinde getirin biz yine müteahhitte verir kendi paramızla yaparız. Biz hem TOKİ'ye hem kendi evimize para veremeyiz emekli insanlarız” diye konuştu.

“DEVLETİMİZE SESLENİYORUM; HANİ ARKAMIZDAYDINIZ?”

20 daireli olan binalarının arsa imarının değiştirilmesinden dolayı sadece 10 daire yapılabileceğini belirten Sarıkaya sözlerine şöyle devam etti;

“Tüm yetkililere derdimizi anlatmaya gittik ama bir sonuç alamadık. Devletimize sesleniyorum, hani arkamızdaydınız? Depremden bugüne milletvekillerimizi yanımızda göremedik neredesiniz sadece seçim zamanı mı yanımızdasınız? Birçok bina yapıldı bazı yıkılan binaların yerinde gene binalar yapılıyor ancak bizim yıkılan binalarımızın yerinde evlerimiz tekrar yapılsın dediğimizde olumlu bir cevap alamıyoruz. Bizde bu Türk bayrağı altında yaşıyoruz ama biz apartman sakinleri olarak kendimizden şüphe etmeye başladık. Bize Yeşilyurt Belediye Başkanımız gidin TOKİ'ye yazılın yerinizi ofis yaptırın kiraya verin sizde kiraya gidin diyor. Biz TOKİ'ye çıkmak istemiyoruz yerimizi istiyoruz.”