Ankara’da tüfekli eşinden son anda kurtulan kadın: Kadın cinayetleri aklıma geldi

Diyarbakır’da yaşayan S.Ç., 2 yıllık eşi Ozan Ç.’den (28) şiddet gördüğü gerekçesiyle Ankara’daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı. Ozan Ç., önceki gün akşam saatlerinde görüşme talebini geri çeviren eşi S.Ç.’nin, Keçiören ilçesinde sokakta karşısına çıktı.

Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., tartıştığı eşini saçından tutup, sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Durumu fark eden cadde üzerindeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.’ye müdahale etti.

“AİLENİ DE ÖLDÜRÜRÜM”

Ünsal, kadını kurtarıp, içeri gönderirken, tüfekle peşinden girmek isteyen kocasına ise engel oldu. Ünsal ve yanındaki çalışanlar, içeri girmek isteyen Ozan Ç.’yi bölgeden uzaklaştırdı. Ozan Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı.

S.Ç., yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yürüyüş yaparken, takip edildiğini anlayıp, geri döndüğünde boşanmak üzere olduğu eşini gördüğünü söyleyen S.Ç. şöyle devam etti:

* Benimle konuşmak istediğini söyledi. ‘Ben konuşmak istemiyorum’ dedim. Daha sonra beni zorladı, ‘Eğer benimle konuşmazsan seni de aileni de bu tüfekle öldürürüm’ dedi. Ben de kabul ettim.

OTO YIKAMACIYA SIĞINDI

* Daha sonra eve gitmek için birlikte yolun karşısına geçtik. Ben de bağırarak oto yıkamacıya sığındım. Beni çekiştirdi; ama ben de kendimi zorla içeri attım. Eşim de ‘Bu yanınıza kalmayacak’ diye tehdit etti.

* Ondan sonra olay yerini terk etti ve polisler geldi. Eğer öyle bir kalkışmada bulunmasaydım şu an belki de kötü bir durum olmuştu.

HENÜZ YAKALANAMADI

Olay günü çok korktuğunu belirten S.Ç. “Aklıma hep kadın cinayetleri geldi. Benim sonumun da öyle olacağını düşündüm. Çok kötü şeyler düşündüm, sonumun öyle olmasını istemedim” dedi.

Eşinin henüz yakalanmadığını dile getiren S.Ç. sözlerini şöyle bitirdi:

* Şu an elinde tüfekle etrafta geziyor, hala bulunamadı. Bir an önce bulunmasını, tutuklanmasını istiyorum çünkü ailem ve ben tehdit altındayız.

* Şu an hiçbirimiz dışarı çıkamıyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir şey olacak, diye çok korkuyorum.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan görevlilerin S.Ç. ile görüşüp, destek sağladığı ve evinin önünde polis görevlendirildiği belirtildi. (DHA)