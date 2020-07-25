Ayasofya’da ilk sabah namazı

Ayasofya’yı müzeye çeviren 1934 yılına ait Bakalar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilesini ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Diyanet’e devredilen Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii dün kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ KATILDI

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’da bugün de ilk sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden beri bekleyen vatandaşlar büyük yoğunluk oluşturdu. Kılınan ilk sabah namazına Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı

Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi. Günün ilk ışıklarına kadar dua etmeye devam eden vatandaşların oluşturduğu saf havadan drone ile görüntülendi.

KOMİSYON KURULDU

Ayasofya Camii’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bir süre daha 24 saat boyunca ibadete açık kalacağı öğrenildi. Vali Yerlikaya’nın bir komisyon kurarak cami civarında 24 saat boyunca 1 Vali Yardımcısı, 1 Emniyet Müdürü yardımcısı, 1 Belediye Başkanı Yardımcısı ve 1 Müftü yardımcısı görevlendirdiği öğrenildi. (İHA-DHA)