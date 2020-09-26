Aydın’da korkutan yangın! Kontrol altına alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, Söke'ye bağlı Akçakonak Mahallesi'ndeki atış poligonu bölgesinde zirai alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçramıştı.

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla etkisi daha da artan yangın Kuşadası-Söke ilçe sınırındaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı tehdit etmeye başladı.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ DOĞAL MİRASI ARASINDA

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Milli Park sınırına kadar ulaşan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Orman ekipleri havadan ve karadan 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile yangına müdahale etmeye devam ediyor.

ÇERÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir ekiplerinin yangın alanında söndürme çalışmaları için tüm imkanları ile seferber olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. İHA