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Aydın’da korkutan yangın! Kontrol altına alınamıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaştı. Milli Parkı tehdit eden yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

18:56 -
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Edinilen bilgiye göre, Söke'ye bağlı Akçakonak Mahallesi'ndeki atış poligonu bölgesinde zirai alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçramıştı.

Foto: İHA

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla etkisi daha da artan yangın Kuşadası-Söke ilçe sınırındaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı tehdit etmeye başladı.

Foto: İHA

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ DOĞAL MİRASI ARASINDA

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Milli Park sınırına kadar ulaşan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Foto: DHA

Orman ekipleri havadan ve karadan 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Foto: İHA

ÇERÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir ekiplerinin yangın alanında söndürme çalışmaları için tüm imkanları ile seferber olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. İHA

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Son güncelleme: 19:20 26.09.2020
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