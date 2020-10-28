Bakan Albayrak’a dolar göndermesi: 2 yıllık hedefe 28 günde ulaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ve Elif Doğan Şentürk’ün KRT TV’deki özel yayınına Gelecek Partisi genel merkezinden katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye hakkındaki sözleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan mizah dergisiyle ilgili konuşan Davutoğlu, “Şu anda insanlığı bekleyen en büyük tehlike COVID değil, insanlık bilincinden yoksun liderlerin varlığıdır. Liderlerin entellektüel ve ahlaki seviyelerinin bu kadar düşük olduğu bir dönem olmamıştır. Macron, son 200 yıla damgasını vuran Fransız aydınlanması, eşitlik düşünceleri etrafında bir bilice sahip olsaydı, şu anda Fransa’nın ikinci büyük dini İslam’dır. Kendi vatandaşlarına saygısı dolayısıyla dahi İslam’a saygı göstermek zorundadır. Hiçbir devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret edemez. O hakareti yaptığı anda seçilmiş cumhurbaşkanının hem yanında olur hem de makamın onurunu koruruz” dedi.

“TRUMP’IN MEKTUBUNA O TEPKİ GÖSTERİLMİŞ OLSAYDI…”

“Gönül isterdi ki bugün Macron’a gösterilen tepkiler, Trump ‘ahmak olma’ diye bir mektup gönderdiğinde de Trump’a gösterilmiş olsaydı” diye devam eden Davutoğlu, “Bir makam eğer izzetiyle korunamazsa, bir gün bir devlet başkanına hakaret edilip susulduğunda başka bir günkü devlet başkanı veya derginin hakaretinin önü açılır” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Fransa’ya gösterilen tepkinin Doğu Türkistan nedeniyle Çin’e gösterilmesi gerektiğini de söyledi.

ERDOĞAN’IN ASKIDA EKMEK VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek uygulamasıyla ilgili bir soruya “Bırakın Allah’ınızı severseniz ya. Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de ya… Elhamdülillah bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var” sözleriyle yanıt vermesinin, ‘Cumhur İttifakı’nda bir görüş ayrılığı mı’ olduğu yönündeki soruyu değerlendiren Davutoğlu, şunları söyledi;

“Sayın Bahçeli askıda ekmek ikram ediyorsa millete, Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü tespiti yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı tespiti doğruysa o askıda ekmekleri niye israf ediyorsunuz, demek ki milletin ekmeğe ihtiyacı yok. Daha vahimi nedir biliyor musunuz? Bu psikoloji. Otoriter liderlerin psikolojileri böyledir. İçinden çıktığı halkın gerçeğini unutur ve kendi dünyalarında yaşarlar. Herkesi o dünyada yaşıyor görürler.”

“ARNAVUTLUK’TAN SONRAKİ EN KÖTÜ ÜLKE”

Cumhurbaşkanının bu konuda OECD rakamlarıyla ilgili açıklamasına da değinen Davutoğlu, şunları söyledi;

*Ben başbakanlığı bıraktığımda asgari ücret 500 dolardı. Yüzde 30 zam gelmişti 1 Ocak 2016’da. Şu anda asgari ücret 275-280 dolarla geriledi. 6 çeyrek altındı, şimdi 3 çeyrek altına alınamıyor.

*Dünyayla karşılaştırmaya baktığımızda da 2016 yılında asgari ücretle Türkiye’de Avrupa’nın en iyi asgari ücretlerinden birini veriyordu. Doğu Avrupa ülkelerinin tümünden fazlaydı. O sebeple de bana itiraz geldi.

*Enflasyon yüzde 6 buçuk civarındaydı. Biz yüzde 30’la 5 misli zam yaptık. Bazıları geldiler ve ‘Bu asgari ücretle rekabet gücümüzü kaybederiz Avrupa’da’ dediler. Ben o zaman şunu söylemiştim. Kendi halkını düşük bir asgari ücrete mahkum etmektense rekabetini kalitede aramalı.

*Kaliteli ürün üretip rekabet orada aranmalı. Şimdi ise Sayın Cumhurbaşkanına buradan söylüyorum, gerçek rakam budur yanındakilere inanmasın, OECD’nin rakamlarını bir takım matematiksel oyunlar içine sokmasın: Asgari ücrette şu anda Türkiye Avrupa’nın Arnavutluk’tan sonraki en kötü ülkesi durumunda. Türkiye sondan ikincidir.

*Türk halkı Sovyetlerin bıraktığı 80’li yıllarda kalmış Doğu Avrupa ülkelerinden geriye getirilmişse bunun sorumlusu kim? Bu asgari ücretle kaç ekmek alınabilir hiç bunun hesabı yapıldı mı? Bir güne 10 dolar düşüyor OECD standartlarına göre. Dünyada bir günde 10 dolarla ne alınır, Türkiye’de ne alınır?

“ALBAYRAK’IN 2022 DOLAR HEDEFİNE 28 GÜNDE ULAŞILDI”

“Halkın içine girdiğinizde o fakirliği görüyorsunuz” diye sürdüren Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının yanlış gördüğü şey kullandığı hazine kendisinin hazinesi değil. Milletin vergileriyle gelen hazine. Kimseye o rızkı o veriyor değil. Birisi rızkım daraldı diyorsa kaynaklar yanlış kullanıldığı için rızkı daralıyor. Kaynakları düzgün kullanın” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2020 yılındaki doların hedefine 28 günde ulaşıldığına dikkat çeken Davutoğlu, “2 yılda ulaşacağı yere 28 günde yol kat etti. Dolar o kadar hızlı koştu ki Hazine ve Maliye Bakanının hayalini bile geçti” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKININ KIRILGAN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

“Varoşlara korumasız gidin. Keyif çayı ikram etmekle olmuyor bu iş” diyen Davutoğlu, Erdoğan’ın asgari ücret açıklamalarıyla ilgili tespitlerini şöyle sürdürdü:

*Bir insan gerçekten bu kadar kopabilir. Bunda samimi ve buna inanıyor. Çünkü gerçeklikten koptu. Bir lider için en büyük tehlike hata yapmak değildir. Hata yapan lider düzeltir. Ama bir lider gerçeklikten kopmuşsa, hayal aleminde yaşıyorsa, artık kendini düzeltme şansı yoktur.

*Bugün Türkiye’deki tablo maalesef bu. Sayın Bahçeli ile aralarında fark da burada. Muhtemeldir ki Sayın Bahçeli kendi kitlesinden gelen bazı tepkileri görüyor ve bir fakirleşme olduğunun farkına varmaya çalışıyor.

*İki ittifak lideri arasındaki görüş ve gerçeklik farkı da aslında Cumhur İttifakının ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bakalım hangisinin gerçeği öne çıkacak.

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