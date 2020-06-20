Bakan Selçuk’a öğretmenler Hamza Yerlikaya’yı sordu!

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek mesleki çalışmaların online-uzaktan gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 22 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki online mesleki çalışma programını yayınladı. Buna göre Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar 25 Haziran’da öğretmenlerin seminer programında konuşacak. Seminerde ayrıca Prof. Dr. İlber Ortaylı, Öcal Oğuz ve Erdem Erkul’da konuşacak.

“HAMZA YERLİKAYA'YI DA DEĞERLENDİRECEK MİSİNİZ?”

Selçuk Bayraktar'ın seminerde konuşmasına Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-İş Sendikası'ndan tepki geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit şunları söyledi:

* Bilindiği üzere MEB öğretmenlerin seminer çalışmalarını uzaktan eğitim olarak verilmesini kararlaştırdı.

* Okullara gönderilen haziran mesleki çalışma faaliyetleri kapsamında 25.06.2020 tarihinde saat 09:30 -10:30 arasında Selçuk Bayraktarın konuşma yapacağı duyuruldu.

* Sayın bakanımız Ziya Selçuk'a soruyoruz; Selçuk Bayraktar eğitim alanında öğretmenlere ne gibi bir katkı sunacaktır? Önümüzde ki eylül seminerlerinde, Hamza Yerlikaya'yı da değerlendirecek misiniz?

“GAYRİ CİDDİ İŞLERİN KARŞISINDAYIZ”

Gayri ciddi yapılan projelerin karşısında olduklarını belirten Yiğit, “Sayın bakanımıza hatırlatmak isterim ki Eğitim ciddi bir iştir, Eğitim-İş sendikası olarak iyi ve liyakatle yapılan her proje ve uygulamanın yanındayız ancak gayri ciddi yapılan veya yapılacak olanlarında ilkelerimiz gereği karşısında olduğumuzu hatırlatırız” şeklinde konuştu.