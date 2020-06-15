Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımla ilgili yeni gelişme

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter’da V.M. tarafından hedef alındı.

V.M.’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş’a çok sayıda destek mesajı gelirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. dün gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında V.Y. de gözaltına alındı.

V.Y. emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi. Yapılan incelemede V.Y.'nin paylaşımı yapmadığı anlaşılınca emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. V.M.'nin ise sorgusu devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, Vedat Muti hesabını kullanan kişi tarafından Twitter üzerinden cinsiyetçi bir saldırıya uğramıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir” ifadesi kullanılmıştı.