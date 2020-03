Belediye başkanı sokaktaki yaşlıları tek tek uyardı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi belediye başkanı Cemil Tugay, kent sokaklarında Coronavirüs uyarısı yaptı. Tıp doktoru olan Cemil Tugay, sokakta karşılaştığı yurttaşları tek tek durdurarak sohbet etti, uyarılara aldırmayanların evlerine dönmelerini istedi.

Bilim dünyasının ikazlarına dikkat çeken Tugay, virüsten korunmak için evden çıkmamanın önemini vurguladı.

65 YAŞ ÜSTÜNE ÖZEL SİPARİŞ EKİBİ

Tugay, Karşıyaka Belediyesi'nin 44 1 575 numaralı hizmet hattını devreye soktuğunu, özellikle 65 yaş üstü yurttaşların ihtiyaçları için bu telefondan belediye ekiplerine ulaşabileceğini belirtti.

Tugay, “Karşıyakalılar'ın can güvenliği bizim için her konudan önce gelir. Bu zorlu günlerde virüsten korunmaları için evlerinde olmalarını istiyoruz. Yanlarında olduğumuzu bilsinler. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için bizi aramalarını bekliyoruz” dedi.