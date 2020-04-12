Bingöl’de korkutan deprem! İşte Türkiye’de yaşanan son depremler…

Bingöl'de saat 09.38'te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, Bingöl'ün Kazanlı ilçesinde derinliği 3.3 kilometre olarak belirlenen 4,4 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM
KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) https://t.co/nHjuBscLTN
12.04.2020, 09:38:04 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 3.3 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 12, 2020
KARADENİZ’DE 4 ŞİDDETİNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi, sabah saatlerinde merkez üssü Karadeniz olan bir deprem olduğunu da açıklamıştı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, derinliği 30.6 kilometre olarak belirlenen 4 büyüklüğünde deprem oldu.
#DEPREM
KARADENIZ https://t.co/QjQra6YNPS
12.04.2020, 05:31:07 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 30.6 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 12, 2020
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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