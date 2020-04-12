Bingöl’de korkutan deprem! İşte Türkiye’de yaşanan son depremler…

Bingöl'de saat 09.38'te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, Bingöl'ün Kazanlı ilçesinde derinliği 3.3 kilometre olarak belirlenen 4,4 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

KARADENİZ’DE 4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, sabah saatlerinde merkez üssü Karadeniz olan bir deprem olduğunu da açıklamıştı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, derinliği 30.6 kilometre olarak belirlenen 4 büyüklüğünde deprem oldu.





SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER