Bir anda içeri doldular, şoför polis çağırdı

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile’ye akın etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu.

YOLCULAR BİNDİ ŞOFÖR ‘GİTMEM’ DEDİ

Saat 20.30’da durağa gelen İETT’ye ait 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu.

CEZAYI DUYUNCA İNDİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün corona virüsü tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de söz konusu olduğu uyarısında bulundu. Bu uyarının üzerine otobüsteki fazla yolcular araçtan indi ve otobüs normal kapasiteyle yoluna devam etti. (DHA)

