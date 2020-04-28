Bodrum Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Corona virüsü salgınında iyiye gidiyoruz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediye Meclisi Belediye Başkanı CHP' li Ahmet Aras başkanlığında açık havada toplandı. Toplantıda meclis üyeleri ile katılımcılara Kemal Atatürk imzalı maskeler dağıtıldı.

“BODRUM'DA SALGIN HASTALIKTA DURUM İYİ”

Belediye Başkanı Aras açılış konuşmasında salgın hastalık sürecinde Bodrum'da gelinen sürecin kötü olmadığını belirterek “Bodrum'da şu anda tablo kötü değil hatta iyi bile diyebiliriz. Hastanelerimizde her şey kontrol altında gidiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarda alınan önlemler yerinde. Bu dönemde mülki idaremize ve birbirine destek veren Bodrum halkına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GECİKME ZAMMI VE FAİZ UYGULANMAYACAK”

Nisan ayı olağanüstü meclis toplantısını, Belediye'nin satış kiralama ve ecrimisil durumunda olan mülkleri ve tasarrufunda bulunan diğer yerler için erteleme kararı almak amacıyla topladıklarını belirten Aras “Söz konusu alacakların, süre bitiminde ertelenen süre kadar aylık eşit taksitlerde ve herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek” dedi.

“BELEDİYENİN GELİR KAYBI 25 MİLYON TL CİVARINDA”

Toplantıda ilçe nüfusunun 300 bine yaklaştığı ve 65 yaşın üstünde 10 bin 200 vatandaşın bulunduğu belirtildi. Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel de belediyenin son mali durumu ve yaşanabilecek gelir kayıpları hakkında bir sunum yaptı.

Demirel Bodrum esnafına bu dönemde mağduriyet yaşatmamak adına borç tahakkuk ettirilmediğini belirterek “Bu dönemde, olası gelir kaybımızın 25 milyon civarında olduğu düşünülmektedir. Bu gelir kaybı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurum içinde çok yönlü tasarrufa gidilmiştir. Bunu parasal olarak ifade edecek olursak geçen yıl 71.503.795,94 TL iken yapılan harcamalar, bu yıl 65.337.970,23 TL civarında gerçekleşmiştir” dedi.

Demirel, bu dönemde piyasaya olan ödemelerin ve personel maaşlarının da geciktirilmeden düzenli olarak ödendiğini sözlerine ekledi.