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Bugün (8 Mayıs) yatsı namazı saat kaçta? Yatsı namazı kılınışı nasıl?

Yatsı namazına az bir süre kaldı. Müslümanlar için vakit namazlarının önemi oldukça büyük. Ramazan ayında da namazını aksatmadan sürdürecek olanlar ezanın saat kaçta okunacağını araştırıyor. Peki bugün yatsı namazı saat kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır? İşte 8 Mayıs yatsı namazı vakitleri...

20:39 -
Haberler Gündem
Bugün (8 Mayıs) yatsı namazı saat kaçta? Yatsı namazı kılınışı nasıl?

Milyonlarca Müslüman oruç tutarak namaz ibadetlerini yerine getiriyor. Bu akşam ise yatsı namazının saat kaçta olduğu merak edilmeye başlandı. Yatsı ezanının hangi ilde saat kaçta okunduğunu haberimizde paylaştığımız linkten takip edebilirsiniz. Peki yatsı ezanı saat kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte tüm merak edilen bu soruların yanıtları…

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazı tüm illerde farklılık gösteriyor. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerini aşağıda paylaştığımız link üzerinden takip edebilirsiniz. İşte il il namaz vakitleri…

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
08 Mayıs 2020 Cuma03:5405:3312:5016:4219:5721:30
09 Mayıs 2020 Cumartesi03:5205:3212:5016:4219:5821:31
10 Mayıs 2020 Pazar03:5105:3112:5016:4219:5921:32
11 Mayıs 2020 Pazartesi03:4905:3012:5016:4320:0021:34
12 Mayıs 2020 Salı03:4705:2912:5016:4320:0121:35
13 Mayıs 2020 Çarşamba03:4605:2812:5016:4320:0221:37
14 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:2712:5016:4320:0321:38
İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
08 Mayıs 2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
09 Mayıs 2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
10 Mayıs 2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
11 Mayıs 2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
12 Mayıs 2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
13 Mayıs 2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
14 Mayıs 2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
08 Mayıs 2020 Cuma04:2306:0013:1317:0220:1621:46
09 Mayıs 2020 Cumartesi04:2205:5913:1317:0320:1721:47
10 Mayıs 2020 Pazar04:2105:5813:1317:0320:1821:48
11 Mayıs 2020 Pazartesi04:1905:5713:1317:0320:1921:50
12 Mayıs 2020 Salı04:1805:5613:1317:0320:2021:51
13 Mayıs 2020 Çarşamba04:1605:5513:1317:0420:2121:52
14 Mayıs 2020 Perşembe04:1505:5413:1317:0420:2221:54

İL İL YATSI NAMAZI

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır. Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti

1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekat
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 321; Merğinani, el-Hidaye, I, 39; Zeylai, Tebyinü'l-Hakaik, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde her hangi bir vakitte kılınabilir. Ancak uyanamayacağından endişe eden kişinin, namazını uyumadan önce kılması, gecenin sonuna bırakmaması gerekir.

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