Camiler açık mı? Camilerde namaz kılınabiliyor mu?

Cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilen camilerde öğle, ikindi ve Cuma namazları 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabilecek.

CAMİLERDE UYULACAK CORONA KURALLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

MASKE ZORUNLU

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.

Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

CUMA NAMAZI BAHÇESİ OLAN CAMİLERDE KILINACAK

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.