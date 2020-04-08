Çeşme Limanı’nda yeni corona vakası

Ulusoy Denizcilik Grubu'nun işlettiği Çeşme Limanı'ndan haftanın üç günü İtalya'nın Trieste Limanı'na RO-RO gemisi seferleri gerçekleştiriliyor. TIR'lar ile getirilen yüzlerce dorse gemilere yükleniyor, ithalat-ihracat ekseninde binlerce ürün paketi taşınıyor. Limanda, gemilere yüklenen dorselerin gözetim ve trafiğinde görevli bir gümrük memuru daha hastalandı.

TIR şoförleri ile sürekli temas eden 55 yaşındaki gümrük memuru O.K. gece rahatsızlanarak Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye gelen memurun COVID-19 testi pozitif çıktı. Karantina altına alınan memurun kalp hastası olduğu belirtildi.

45 KİŞİYE TEST YOK

Aynı limanda görevli 32 yaşındaki bir gümrük memuru da COVID-19'a yakalanarak 19 Mart'ta hastaneye kaldırılmış, üç haftalık tedavinin ardından taburcu edilmişti. Bu vakanın ardından limanda görevli 45 kişi evlerinde gözetim altında kalmıştı. Hastalanan kadın gümrük memuru ile temas ettiği öğrenilen 45 kişiye, evlerinde gözetim altında tutuldukları süre boyunca COVID-19 testi yapılmadığı ortaya çıktı. Bugün karantinaya alınan O.K. o 45 kişiden biriydi.



ÖNLEMLER YETERSİZ

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya ile temas içinde olan Çeşme Limanı personeline rutin test yapılmadığı öğrenildi. Kamuoyundaki tepki ve uyarılar üzerine liman personeline verilen tulum, maske, eldiven gibi koruyucu ekipmanın yetersiz olduğu öğrenildi.

Yetkililer, bugüne kadar Ulusoy Çeşme Limanı ile bağlantılı olarak kaç kişinin corona virüsüne yakalandığı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Sağlık Bakanlığı İstanbul'dan sonra salgının en çok görüldüğü ikinci ilin İzmir olduğunu bildirmişti.

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