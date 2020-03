CHP, 8 Mart öncesi kadın emeğindeki karanlık tabloyu paylaştı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kadın emeği ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre 2019 yılında en az bin 745 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği, aralarında en az 118 kadın işçinin bulunduğu belirtildi. 2016 yılında en az 98, 2017 yılında en az 116, 2018 yılında en az 120 kadın işçinin iş kazasında yaşamını yitirdiği belirtilirken, 2016 yılından bugüne toplam 452 kadın emekçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği vurgulandı.

2019 yılında kadın işsizliğinin rekor seviyeye ulaştığı vurgulandığı raporda, şu veriler paylaşıldı.

*TÜİK Kasım 2019 işsizlik verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun 31 milyon 288 binini kadınlar oluştururken, 20 milyon 691 bin kadın hiçbir şekilde iş gücüne dâhil olamadı.

*Aralık 2019 yılında İŞKUR'a kayıtlı toplam 3 milyon 872 bin kişinin 1 milyon 933 binini kadınlar oluşturdu

*Türkiye'de kadın işsizlik oranı Kasım 2019'da Kasım 2018'e göre 1,9 oranında artarak %16,6'ya yükselirken, kentsel genç kadın işsizliği yüzde 36'lara ulaştı.

*OECD ülkelerinde kadın istihdamı ortalama %61 iken Türkiye %28 ile OECD ülkeleri arasında kadın istihdamında son sırada yer alıyor.

*Sonuç olarak kadınlar AKP iktidarı döneminde istihdamdan dışlanmaya, işsizliğe mahkûm edilmeye devam ediyor.

*Kadınların %93'ü sendikasız olarak çalışıyor

*Türkiye'de resmi sendikalaşma oranı her ne kadar yüzde 14'lerde görülse de esas sendikalaşma oranı yüzde 11'ler civarındadır. Yani Türkiye çalışan her 100 işçiden 11'inin bir sendikaya üyeliği bulunmaktadır. Kadın işçilerin ise neredeyse yüzde 93'ü sendikasız olarak çalışmaktadır. Yani ülkemiz de çalışma yaşamında yer alan her 100 kadın işçide yalnızca 7'sinin sendika üyeliği bulunmaktadır.

*Ayrıca Türkiye'de iş yerlerinde her 20 kadından 14'ü cinsiyete dayalı ayrımcılık, yine her 20 kadından 12'si ücret ayrımcılığına maruz kalıyor.

*Türkiye'de kayıt dışı istihdam yüzde 33,8 iken kadınlarda kayıt dışı çalışma % 44 civarında. Yan iş yaşamında her 10 kadından 4'ü kayıt dışı olarak çalışmakta.