CHP Kurultayı’nda Yılmaz Büyükerşen detayı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin bugün başlayan 37, Olağan Kurultayı'nda CNN Türk'ün canlı yayınına katılarak, CHP'nin CNN Türk ambargosunu deldi. Büyük şaşkınlık yaratan bu durum sosyal medyada da gündem oldu.

Yılmaz Büyükerşen'i canlı yayınında konuk eden Hakan Çelik de sosyal medyada bir mesaj paylaşıp, “CNN Türk CHP Kurultayı özel yayınında, davetimi kabul eden siyaset duayeni, değerli akademisyen ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederim” yazdı.