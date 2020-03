CHP’den Erdoğan ve Koca’ya tepki: Hanginizin verdiği rakamlar doğru?

Bir basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztırak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüs salgınıyla ilgili verileri gece yarısı paylaşmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirdi.



* Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Her biri ayrı bir insan, her biri ayrı bir can. Yetkililerin kayıplarımızın yaşını öne alan yaklaşımlarını doğru bulmuyoruz. Corona virüs genç yaşlı, sağlıklı sağlıksız ayrımı yapmıyor. Son derece sağlıklı genç bir kızımız yaşam mücadelesini kaybetti.

PAYLAŞIMLARDA ŞEFFAFLIK YOK

* Sağlık Bakanı sağlıkla ilgili bilgi paylaşımını gece yarısı sosyal medya hesabından yapıyor. Bu paylaşımlarda bir kurumsallık yok. Erdoğan, “8 bin 554 kişiyi hastanelerde takibe aldık” diyor, Sağlık Bakanı vaka sayısının 2 bin 433 (25 Mart) olduğunu söylüyor. Hangisine güveneceğiz?

* Şeffaf demokrasiler bu bilgileri paylaşmak için özel hazırlanmış dijital mecraları kullanıyorlar. Almanya gibi ülkelerde hastaların coğrafi bölgelere dağılımı bile raporlanıyor. Türkiye’de ilk hastanın raporlandığı günden bu yana 16 gün geçti. Sayın Bakan bilgi paylaşımı için bir dijital mecra oluşturulduğunu söyledi ancak hâlâ bu mecra ortada yok.

TEST SAYIMIZ SON DERECE YETERSİZ

* İletişim ve koordinasyon eksikliği bir an önce giderilmelidir. Diğer eksiklik yapılan testlerin azlığıdır. Toplam test sayımız bugün 40 bini aştı. Diğer ülkelere göre test sayımız son derece yetersiz. Diğer ülkeler kadar test yapamıyoruz. Bizim 15 günde ulaştığımız hasta sayısına Almanya 28. günde ulaşmış. İtalya ise 20 günde ulaşmış. Test sayıları arttıkça hastalığın ne kadar hızla yayıldığı ortaya çıkıyor.

YENİ BİR OHAL’İ KİMSE AKLINDAN GEÇİRMESİN

* Sağlık Bakanı “büyük bir kozumuz var” diyerek milletimizi bir parça tebessüm ettirdi. Mücadale stratejimizi gözden geçirmemiz gerektiği çok açık. Herkes kendini OHAL’ini ilan etsin diyerek milletimizi yeni bir OHAL’e hazırlamaya kimse kalkmasın. Millet can derdindeyken kimse kasaplığa soyunmasın. Yeni bir OHAL’i kimse aklından geçirmesin.