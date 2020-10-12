CHP’li İnce’den maden işçilerine müdahaleye tepki: İktidarın hoşuna giden gösteri serbest maden işçilerine yasak

Memleket Hareketi’ni başlatarak yurdu karış karış gezen CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem, Manisa Soma ilçesinde 8 yıldır, Karaman Ermenek'te ise 13 aydır tazminatlarını alamadıkları için Ankara'ya yürüyüş kararı alan madencilerin güvenlik güçlerince engellenmesini sert sözlerle eleştirdi.

“İŞÇİYİ HAKLAYAN BU DÜZEN DEĞİŞECEK”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, “Haklarını alamayan işçilerin Soma'dan ve Ermenek'ten Ankara'ya yürümeleri engellendi. İktidarın hoşuna giden gösteri ve yürüyüşler serbest, büyük acılar yaşadığımız Soma ve Ermenek'teki maden işçilerine yasak. Patronu kollayan, hak arayan işçiyi haklayan bu düzen değişecek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 yıldır tazminatlarını almayan madenciler Ankara'ya yürümek istemiş, ilk olarak Cengiz Topel Meydanı'ndan Soma Maden Şehitliği'ne doğru harekete geçen yaklaşık 100 kişilik madenciye polis Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu 06-20 Ekim tarihleri arasındaki yürüyüş yasağı kararını gerekçe göstererek izin vermemişti.

Karaman Ermenek’te ise bir yılı aşkın süredir maaşlarını alamayan maden işçileri Ankara’ya yürümek istemiş, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte maden ocağı önünde toplanan maden işçilerinin yürüyüşüne Jandarma ekipleri plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etmişti.