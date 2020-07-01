CHP’li Kaftancıoğlu’ndan AKP’li meclis üyesinin fotoşoplu paylaşımına sert tepki

AKP’nin Küçükçekmece belediyesi meclis üyesi Hamza Gönenç, kişisel sosyal medya hesabından muhalefet liderlerini teröristlerle yan yana gösteren fotoşoplu skandal bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafın üzerine de, “Ya Rabbi bunları ve sevenlerini ahirette de ayırma” yazdı.

AKP’li meclis üyesinin bu çirkin paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı. Gönenç’in fotoşoplu fotoğrafta yer verdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP’li meclis üyesine sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, Hamza Gönenç hakkında yasal süreci başlatacaklarını belirterek, “Siyasi etik ahlak diye yeşil yeşil gezenlerin Meclis üyeleri hakkında ne yapacaklarını merak ediyorum” diye sordu.

”MECZUP”

Canan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

* AKP'nin Küçükçekmece meclis üyesi Hamza Gönenç isimli meczup fotoşop bir fotoğraf paylaşmış. Yasal süreç elbette başlatılacak ancak dikkat çekmek istediğim asıl husus terör örgütü üyeleriyle fotoğraftaki siyasetçileri sadece fotoşopla yan yana getirebilirsiniz. Anlatabildim mi?

* Ve siyasi etik ahlak diye yeşil yeşil gezenlerin Meclis üyeleri hakkında ne yapacaklarını merak ediyorum. Buyrun birlikte takip edelim…