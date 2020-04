CHP’li Özel: Soma’da işçiler sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, corona virüsü salgınıyla mücadelenin ön plana çıktığı bir dönemde maden kenti olan Soma’da yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Maden ocaklarında tedbirlerin alınmadığını gösteren fotoğrafları paylaşan Özel, iki hafta önce Soma başta olmak üzere Türkiye’deki kömür madenlerindeki üretim amaçlı çalışmanın durdurulmasına yönelik çağrısının dikkate alınmadığını söyledi. 10 Nisan’da yaşanan bir maden kazasında üç işçinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Özel,”Soma bir maden ilçesi. Termik santralin yarattığı ilave risk de dikkate alındığında, akciğer hastalıkları bakımından üst düzeyde risk taşıyan bir ilçeden bahsediyoruz'” ifadelerini kullandı.

“SADECE İŞÇİLER DEĞİL SOMA İÇİN DE RİSK”

Soma’daki maden ocaklarında gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle ciddi risklerin oluştuğunu belirten Özel, ”13 Mayıs 2014’te ülkenin en büyük iş cinayetinin yaşandığı Soma’da, corona virüsü salgını riskinin giderek arttığı bugünlerde tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi işçiler büyük bir üretim baskısıyla karşı karşıya. İşçiler, virüse karşı en önemli tedbirlerden olan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı koşullarda sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyorlar. Bu koşullar sadece işçiler için değil bir maden kenti olan tüm Soma için ciddi riskler oluşturuyor” dedi.

“BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI”

Konuyla ilgili bir an önce önlem alınması gerektiğini vurgulayan Özel, “Üretim amaçlı çalışma durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır. İşçi sağlığı ve bir ilçenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, bu duruma bir an önce el atılması gerekiyor. İşçilerin çalışma koşullarına yönelik tarafımıza iletilen fotoğraflar vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınmadan bir an önce önlem alınması gerektiğini göstermektedir. 10 Nisan’da 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının meydana geldiği İmbat şirketinde üretim hiçbir şey olmamışçasına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM AMAÇLI ÇALIŞMA DURDURULMALI”

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) Soma’daki maden ocaklarında üretim amaçlı çalışmayı durdurması gerektiğinin altını çizen Özel, ”İlçedeki madenlerde çalışan işçiler arasında corona virüsü taşıdığı tespit edilenler bulunduğu, buna karşın yeterli önlemlerin halen alınmadığı ifade ediliyor. Hiçbir önlem alınmadan çalışmalarına devam eden madenciler, sadece kendileri ve aileleri için değil Soma başta olmak üzere ikamet ettikleri civar ilçeler açısından da büyük bir risk teşkil ediyor. Telafisi olmayan sonuçlar doğurmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Kömür madenlerinde ve özel işletmelerde üretim amaçlı çalışma durdurularak, tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü gibi ocakları ayakta tutacak kadar madenciyle çalışma yöntemine geçilmelidir” dedi.