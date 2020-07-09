Cımbızla toplanıyor, araba fiyatına satılıyor!

Anti tümör özelliği olduğu da bilinen safran bitkisinin hasadı ekim ve kasım aylarında çok ince bir işçilik ile yapılıyor. Kilosu 30 bin Türk lirası olan safran bitkisi vatandaşlar tarafından gram ile alınıyor.

Sivas'ta aktarlık yapan Sefa Korkmaz, safranın genelde gıda boya maddesi olarak kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

* Safran bitkisi kendi mevcut ağırlığının 100 bin kat daha fazlasını boyama etkisine sahip. Bunun için boya sanayisinde çok yüksek oranda kullanılıyor.

* Aynı şekilde baharat olarak da tercih ediliyor. Sarartıcı özelliği olduğundan ötürü pilavlara katılabiliyor.

Bitkinin genelde Fransa, İtalya ve Belçika’da bilinen bir bitki olduğunu söyleyen Korkmaz, ülkemizde de Safranbolu’da yetişen bir bitki olduğunu dile getirdi.



500 GRAMI 80 BİN ADET ÇİÇEKTEN ÇIKIYOR

Aktar Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

* Türkiye’de Safranbolu’da yetişmesinden dolayı ismini de buradan alıyor. Yurt içinde nadir bir kısımda toplanıp gerçekleştiriliyor.

* Safranın kilosu 30 bin Türk lirası. Çok ince bir işçilik gerektiriyor. 500 gram içerisinde ortalama 80 bin adet çiçekten toplanım gerçekleşiyor.

* Müşterilerimiz gram şeklinde alıyor. Biz de tartarken bunu 1 gram şeklinde tartıyoruz. (İHA)