Corona virüsü haritası: Can kaybında büyük artış! Türkiye’de kaç vaka var?

Dünya genelinde milyonlarla ifade edilen vaka sayısı ve yaklaşık 90 bin kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgınında ülkemizde güncel veriler vatandaşlarla paylaşılıyor. Uluslararası güncel harita ve Türkiye'ye dair son veriler haberimizde yer alıyor. İşte corona virüsü haritasında son durum…

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VERİLERİ

CORONA VİRÜSÜ DÜNYA VERİLERİ

ABD'DE 500 BİN VAKA AŞILDI

Corona virüsünün en çok New York, Michigan ve Louisiana eyaletlerini vurduğu ABD'den korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor. Günlük can kaybı ilk kez bir ülkede 2 binin üzerine çıkarken, ABD'de 24 saatte 2 bin 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Toplam ölü sayısı böylelikle 18 bin 798'e ulaşarak ABD'yi İtalya'nın hemen arkasına taşıdı.

35 bin 579 kişinin daha testlerinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı ise 505 bin 478'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine sunulan raporlar doğrultusunda 200 bin can kaybıyla süreci atlatmanın başarı sayılacağını söylemişti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye’de 10 Nisan itibariyle corona virüsü salgınında son 24 saatteki yeni vaka sayısı 4 bin 747 olurken yaşanan can kaybı ise 98 oldu. Toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 423 olarak açıklandı. Türkiye’deki toplam can kaybı 1.006 olurken toplam vaka ise 47.029 oldu.