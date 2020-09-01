Coronaya yakalanan Babacan’dan yeni açıklama

Sosyal medya hesabından kendisinin ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlunun iyileştiğini belirtti.

Babacan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bazı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek tedavisine hastanede devam edileceğini söyledi.

“COVİD-19'U ÇOK CİDDİYE ALMANIZI RİCA EDİYORUM”

Babacan paylaşımında, “Bugün COVID-19'la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.