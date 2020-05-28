Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa il il ilçe ilçe cuma namazı kılınacak camiler…

Cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilen camilerde öğle, ikindi ve Cuma namazları 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise cuma namazı kılınacak camilerin listesini yayımladı. Vatandaşların da merak ettiği ‘Hangi camilerde cuma namazı kılınacak?’ sorusu da yanıtlanmış oldu. İşte Türkiye’de cuma namazının kılınacağı il ve ilçelerdeki camilerin listesi…

İŞTE TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ

Cuma namazının kılınacağı camilerin listesi belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan listelere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

ADANA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ADIYAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AFYONKARAHİSAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AĞRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AKSARAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AMASYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ANKARA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ANTALYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ARDAHAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ARTVİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AYDIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BALIKESİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BARTIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BATMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BAYBURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BİLECİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BİNGÖL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BİTLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BOLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BURDUR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BURSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ÇANAKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ÇANKIRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ÇORUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

DENİZLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

DÜZCE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

EDİRNE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ELAZIĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ERZİNCAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ERZURUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

GAZİANTEP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

GİRESUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

GÜMÜŞHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

HAKKARİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

HATAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

IĞDIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ISPARTA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

İZMİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KAHRAMANMARAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KARABÜK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KARAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KARS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KASTAMONU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KAYSERİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KIRIKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KIRKLARELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KIRŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KİLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KONYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KÜTAHYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MANİSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MARDİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MERSİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MUĞLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MUŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

NEVŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

NİĞDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ORDU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

OSMANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

RİZE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SAKARYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SAMSUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SİİRT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SİNOP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SİVAS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ŞANLIURFA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ŞIRNAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TEKİRDAĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TOKAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TRABZON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TUNCELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

UŞAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

VAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

YALOVA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

YOZGAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ZONGULDAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

“Camilerle yeniden buluşmuş olmamızın şükrü için kurban keseceğiz”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın İstanbul Fatih Camii’ndeki cuma namazını kendisinin kıldıracağını ve aynı zamanda hutbe irat edeceğinin bilgisini vererek, şunları söyledi:

“Yarın inşallah İstanbul’da Fatih Camisi’nde cuma namazını kılacağız. Tabii 29 Mayıs İstanbul’un fetih günü, 29 Mayıs’ın sembolü de Fatih Sultan Mehmet’tir. Onun türbesinde aynı zamanda okunan hatimlerin de duasını yapacağız. Fetih, ‘açılış’, ‘açış’ demektir. Cemaatle ve cuma namazına ara verilmiş olan camilerimizin açışıyla sanki bu ilk cumayı Fatih Camii’nin bahçesinde, avlusunda kılmanın daha uygun olacağı düşüncesiyle orada olacağız. Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultanahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılmayı planlıyoruz. İnşallah yarın bütün illerimizde, ilçelerimizde müftülüklerimizin merkez camilerinde, camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir fukara insanlara bu kurban etleri ikram edilecek. Yine ülkemizin bütün il ve ilçelerinde aynı zamanda hatim duaları da yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfımız bu şükür kurbanı edasını organize ediyor. Vakfımızın genel merkezi ve şubeleri iş birliğiyle yarın saat 11.00’de ilimizin ve ilçemizin merkez camilerinde 1003 kurban kesilecek, inşallah fakir fukara kardeşlerimize ikram edilecek.”

Herkes seccadesini yanında getirecek

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.

Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. ‘Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.’ gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim.”

Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

“Önce öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınması için karar alındı”

Başkan Erbaş, cami ve mescitlerde cemaatle öğle ve ikindi namazının da kılınabileceğini anımsatarak, “Bu kararın, Koronavirüs Bilim Kurulu ile Bakanlar Kurulu’nun kararıyla ortaya koyuldu. Kademeli olması açısından önce öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınması için karar alındı. Diğer namazlara (sabah, akşam, yatsı) da kademeli olarak birkaç hafta sonra başlayacağız” bilgisini paylaştı.

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