Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa il il ilçe ilçe cuma namazı kılınacak camiler…

Cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilen camilerde öğle, ikindi ve Cuma namazları 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise cuma namazı kılınacak camilerin listesini yayımladı. Vatandaşların da merak ettiği ‘Hangi camilerde cuma namazı kılınacak?’ sorusu da yanıtlanmış oldu. İşte Türkiye’de cuma namazının kılınacağı il ve ilçelerdeki camilerin listesi…
İŞTE TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ
Cuma namazının kılınacağı camilerin listesi belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan listelere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.
ADANA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ADIYAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AFYONKARAHİSAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AĞRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AKSARAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AMASYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ANKARA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ANTALYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ARDAHAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ARTVİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AYDIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BALIKESİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BARTIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BATMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BAYBURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BİLECİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BİNGÖL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BİTLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BOLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BURDUR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BURSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ÇANAKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ÇANKIRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ÇORUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
DENİZLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
DÜZCE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
EDİRNE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ELAZIĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ERZİNCAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ERZURUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
GAZİANTEP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
GİRESUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
GÜMÜŞHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
HAKKARİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
HATAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
IĞDIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ISPARTA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
İZMİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KAHRAMANMARAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KARABÜK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KARAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KARS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KASTAMONU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KAYSERİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KIRIKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KIRKLARELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KIRŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KİLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KONYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KÜTAHYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MANİSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MARDİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MERSİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MUĞLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MUŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
NEVŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
NİĞDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ORDU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
OSMANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
RİZE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SAKARYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SAMSUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SİİRT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SİNOP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SİVAS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ŞANLIURFA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ŞIRNAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TEKİRDAĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TOKAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TRABZON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TUNCELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
UŞAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
VAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
YALOVA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
YOZGAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ZONGULDAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
“Camilerle yeniden buluşmuş olmamızın şükrü için kurban keseceğiz”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın İstanbul Fatih Camii’ndeki cuma namazını kendisinin kıldıracağını ve aynı zamanda hutbe irat edeceğinin bilgisini vererek, şunları söyledi:
“Yarın inşallah İstanbul’da Fatih Camisi’nde cuma namazını kılacağız. Tabii 29 Mayıs İstanbul’un fetih günü, 29 Mayıs’ın sembolü de Fatih Sultan Mehmet’tir. Onun türbesinde aynı zamanda okunan hatimlerin de duasını yapacağız. Fetih, ‘açılış’, ‘açış’ demektir. Cemaatle ve cuma namazına ara verilmiş olan camilerimizin açışıyla sanki bu ilk cumayı Fatih Camii’nin bahçesinde, avlusunda kılmanın daha uygun olacağı düşüncesiyle orada olacağız. Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultanahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılmayı planlıyoruz. İnşallah yarın bütün illerimizde, ilçelerimizde müftülüklerimizin merkez camilerinde, camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir fukara insanlara bu kurban etleri ikram edilecek. Yine ülkemizin bütün il ve ilçelerinde aynı zamanda hatim duaları da yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfımız bu şükür kurbanı edasını organize ediyor. Vakfımızın genel merkezi ve şubeleri iş birliğiyle yarın saat 11.00’de ilimizin ve ilçemizin merkez camilerinde 1003 kurban kesilecek, inşallah fakir fukara kardeşlerimize ikram edilecek.”
Herkes seccadesini yanında getirecek
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.
Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. ‘Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.’ gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim.”
Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.
“Önce öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınması için karar alındı”
Başkan Erbaş, cami ve mescitlerde cemaatle öğle ve ikindi namazının da kılınabileceğini anımsatarak, “Bu kararın, Koronavirüs Bilim Kurulu ile Bakanlar Kurulu’nun kararıyla ortaya koyuldu. Kademeli olması açısından önce öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınması için karar alındı. Diğer namazlara (sabah, akşam, yatsı) da kademeli olarak birkaç hafta sonra başlayacağız” bilgisini paylaştı.